Der letzte Schritt zum Titel? – YB mag nicht rechnen Der Titelkampf könnte schon morgen nach YB - Luzern ein Ende finden. Die Berner sind daran, einen perfekt getimten Schlussspurt zu krönen – dem auch ein Erweckungserlebnis im Juni vorausging. Moritz Marthaler

So könnte das aussehen: Die Young Boys feiern vor der leeren Kurve, hier noch im Juni gegen den FCZ, am Sonntag schon als Meister? Bild: Raphael Moser

Es ist noch nicht lange her, da ging im Schweizer Fussball ein attraktives Versprechen um. Jenes von einem Kopf-an-Kopf-Rennen, dem Schlagabtausch, der erst in der letzten Runde, in diesem Fall der 36., enden sollte.