Nach der ersten Cuprunde – YB macht das Mindeste – und beschäftigt sich mit Touré Beim 4:1 im Cup gegen Littau zeigt sich der Meister schwerfällig, aber erfüllt seine Pflicht. Derweil zeichnet sich ein nächster Transfer ab. Moritz Marthaler

Seit langem wieder vor einer organisierten Fankurve: Die Young Boys bedanken sich nach dem Sieg in Littau. Bild: Philipp Schmidli (Keystone)

Grosse Ereignisse machen schon im Voraus auf sich aufmerksam, und so waren die immer länger werdenden Schatten am Samstagabend in der Luzerner Vorstadt in Littau nicht nur der immer tiefer stehenden Sonne geschuldet. Dass die Young Boys im Playoff zur Champions League stehen, überstrahlt die Nachricht, dass sie es auch in den Sechzehntelfinal des Cups geschafft haben. 4:1 gewannen sie am Samstag gegen den 2.-Ligisten Littau, und doch stand vieles schon im Zeichen des Playoff-Hinspiels am Mittwoch zu Hause gegen den ungarischen Meister Ferencvaros Budapest.