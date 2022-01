1:0 gegen Lugano – YB leidet und wird von Rückkehrer Fassnacht erlöst Der Meister leidet lange und zeigt beim Rückrundenstart bekannte Schwächen – aber auch eine neue Stärke. Moritz Marthaler

Erlöst die Young Boys: Christian Fassnacht trifft gegen Lugano zum Sieg. Foto: Benjamin Soland (Freshfocus)

Bleibt alles gleich im neuen Jahr? Ja, YB tut sich schwer, YB leidet. Das Spiel hat der Meister einigermassen im Griff, aber vor dem Tor will ihm in dieser Partie gegen Lugano kaum etwas gelingen. YB-Trainer Wagner bringt Flügel Sulejmani, den Stürmer Kanga, das hat gegen die Tessiner schon einmal funktioniert, im Nachtragsspiel Anfang Dezember, als Sulejmani zweimal für Kanga auflegte und YB nach langer Baisse mal wieder gewann.

Und tatsächlich, auch das bleibt gleich im neuen Jahr. Zehn Minuten sind die beiden im Spiel, da leitet Sulejmani in für diesen Abend ungewohnter Dynamik einen Angriff ein, kann nach Zusammenspiel mit Kanga zur Mitte legen, wo Fassnacht vollendet. 1:0, es ist ein Lichtblick in einer zähen Partie.

Der Meister geht sie gemächlich an – und bereits wieder ersatzgeschwächt. Noch im Training tags zuvor verletzte sich Stürmer Elia, für ihn springt Mambimbi ein. Die fehlende Aufsässigkeit eines Elia macht sich bemerkbar: YB fehlt es wie so oft in der Vorrunde an Zug zum Tor, an Idee und Spielwitz. 70 Prozent Ballbesitz totalisieren die Young Boys nach 20 Minuten, optisch sind sie überlegen, aber Chancen spielen sie sich kaum heraus.

Lugano ist unbequem und kompromisslos

Das kommt einem irgendwie bekannt vor, und während der FCZ sein Spiel gegen Servette 1:0 gewann, wird sich der eine oder andere Fan im Wankdorf fragen: 2022, bist das wirklich du?

Auch beim Gast aus dem Tessin bleibt zunächst vieles beim Alten: Lugano ist der gewohnt unbequeme Gegner, agiert kompromisslos, an einer langen Leine des angesichts der Spielhärte sich recht zurückhaltenden Schiedsrichters Schärer.

Trainer Croci-Torti integriert zwei Neue in seine Startelf: Der frühere FCZ-Nachwuchsspieler Maren Haile-Selassie und Adrian Durrer, der beim FC Basel zu wenig Chancen auf Einsatzminuten sah.

Bei YB gesellt sich zur offensiven Harmlosigkeit eine Nach­lässigkeit im Defensivverhalten. Laupers Rückpass gerät zu kurz, der neue Goalie Racioppi bügelt in seinem ersten Einsatz für die Young Boys aus. Das Heimteam übersteht die heikle Phase, findet in der zweiten Halbzeit durch Wagners Wechsel besser ins Spiel. Lugano wagt sich nach dem Rückstand plötzlich in die Berner Hälfte, YB nutzt den entstehenden Raum zu wenig konsequent.

Es bleibt beim 1:0. Torschütze und Rückkehrer Fassnacht ist nach seiner Kopfverletzung der Matchwinner. Und er weiss: «Das war ein Knorz. Aber am Ende haben wir das auf dem Konto, was wir wollten.» In der Hinrunde war es oft umgekehrt – vielleicht bringt das neue Jahr mit der lange Zeit vermissten Effizienz ja doch noch etwas Neues.

