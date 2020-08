Champions League-Qualifikation – YB leidet – und jubelt doch In der 2. Runde der Qualifikation zur Champions League leiden die Young Boys eine Halbzeit lang. Dann besiegen sie Klaksvik dank spielerischer Klasse 3:1. Samuel Burgener

Mit einem 3:1-Sieg gegen Klaksvik qualifiziert sich YB für die dritte Runde der CL-Qualifikation. Lange fanden die Berner kein Mittel gegen die Abwehr der Färinger und gerieten selbst mehrfach in Bedrängnis. Schliesslich fand der Schweizer Meister aber die Lücke. Nsames Treffer brachte den Befreiungsschlag und läutete den Sieg der Berner ein.

Nach 82 Minuten schien im Wankdorf alles logisch und einfach und klar: Die Young Boys schossen ein weiteres Tor, führten im Match der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation gegen KI Klaksvik 3:1. Die Offensivspieler Jean-Pierre Nsame, Miralem Sulejmani und Nicolas Ngamaleu hatten nacheinander getroffen, die neue Saison 2020/2021 eingeleitet und ihr Team den Geldtöpfen der Champions League eine Runde nähergebracht. Und doch war dieser Match für YB deutlich komplizierter gewesen, anstrengender, härter.

Das Team von Klaksvik, Meister auf den Färöer-Inseln, war ein zäher Gegner. «Brilliant, guys», schrie der Klaksvik-Coach Mikkjal Thomassen nach 40 Minuten auf den Platz. Und tatsächlich spielte sein Team auf eine besondere Weise und für seine Verhältnisse brillant: Es wechselte oft zwischen totalem Rückzug und aggressivem Pressing und verwirrte und forderte mit dieser Taktik den Gegner. Es zeigte in den Zweikämpfen eine Härte, die meistens nahe am Verbotenen war – und mehrmals noch härter.

Unsanfter Einschnitt

Die Spieler von Klaksvik sind nur Halbprofis, die meisten arbeiten nebenher. Doch fast jeder ist grossgewachsen, breitschultrig, lauffreudig, stark im Kopfball, einigermassen schnell und im Zweikampf furchtlos. Und alle besitzen eine gewisse Wettbewerbs-Schläue: Sie kommentierten wirkungsvoll jeden Entscheid des Schiedsrichters, blieben nach Fouls am Boden liegen, liessen sich viel Zeit bei Einwürfen oder Freistössen. Mit diesen Tugenden des Underdogs kompensierten sie spielerische Mängel und erlangten eine ganzheitliche physische Stärke, die YB anfänglich viel abverlangte.

Die Young Boys spielten zum ersten Mal seit zweieinhalb Wochen und dem Sieg im Cup-Halbfinal gegen den FC Sion. Es war der erste Match nach der sehr erfolgreichen Ära von Stürmer, Entertainer und Volksheld Guillaume Hoarau. Ein Match ohne die weggezogenen Spieler Jordan Lotomba, Saidy Janko und Frederik Sörensen, ein Match mit neuen Trikots, einen neuen Sponsor auf der Brust und immer noch vor leeren Rängen. Und vielleicht war dieser Einschnitt im Corona-Sommer für YB nicht so sanft gewesen wie allgemein vermutet. Es wirkte, als bräuchte das Team Zeit, um sich seiner selbst wieder bewusst zu werden.

Die Young Boys litten, wankten, zweifelten in der ersten Halbzeit, suchten einen Zugang zum Spiel, eine Lücke im Abwehrverbund von Klaksvik. Einen Glücksmoment. Sie spielten Fehlpässe, rutschten aus, verstolperten Bällle. Phasenweise verfielen sie in eine selten gesehene Statik. Immer wieder schienen sie verwirrt ob der intensiven Gegenwehr. Und einmal sogar belämmert: In der 29. Minute röchelte der Mittelfeldspieler Michel Aebischer einem harten Bodycheck und schnappte nach Luft. Es war symbolische Szene der ersten Halbzeit: YB war angeschlagen.

3. Runde in einem Spiel

Doch die Young Boys rappelten sich auf. In der zweiten Halbzeit erhöhten sie das Laufpensum, erlangten eine Lockerheit und schossen bald zwei Tore. Das Anschlusstor von Klaksvik in der 79. Minute verarbeiteten und konterten sie bald. Und so war der Match wenigstens 45 Minuten lang ein guter Belastungstest gewesen. Und eine Einstimmung auf die Herausforderungen der kommenden Tage und Wochen.

Mitte September spielt YB die dritte Runde der Qualifikation zur Champions League. Auch diese wird in nur einem Spiel ausgetragen. Eine Woche später folgen möglicherweise die Play-offs mit Hin- und Rückspiel. Doch zuerst werden die Berner am Sonntag die Saison 2019/2020 endgültig beenden. Im Schweizer Cup-Final gegen den FC Basel können sie erstmals seit 1958 das Double gewinnen.