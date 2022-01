Transfer mit Ansage – YB lässt Spielmann ziehen Die Zeichen zwischen den Young Boys und dem Oltner Flügelspieler standen schon länger auf Trennung. Jetzt hat Marvin Spielmann bei Lausanne-Sport unterschrieben. Moritz Marthaler

Sein grösster Moment: Marvin Spielmann schiesst YB 2020 im Cupfinal gegen den FC Basel zum Titel – vor leeren Rängen im Wankdorfstadion. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Es ist ein stiller Abgang. Um Marvin Spielmann ist es ruhig geworden in den letzten Monaten. Diese Ruhe hat er auch selbst gewählt, der 25-jährige Flügelspieler zog es zuletzt vor, in den Medien nicht mehr über seine schwierige Situation bei den Young Boys zu reden.

Sein Wechsel hat sich abgezeichnet. Ein Engagement bei Lausanne-Sport ist es nun geworden, mit einem Vertrag bis 2024, für den Flügelspieler mit der überschaubaren Spielpraxis von 383 Ernstkampfminuten in vier Monaten die Chance auf einen Neuanfang. Unter dem neuen Trainer David Wagner hat er beim Meister die wenigen Möglichkeiten, sich zu beweisen, nicht genutzt. Zwei Startelfeinsätze in der Liga noch im Sommer, zwei Startelfeinsätze im Cup bis im Herbst. Daneben nur Einsätze in den Schlussminuten. Später pendelte Spielmann zwischen Tribüne, der U-21 und Bank. Und irgendwann im Herbst war klar, dass sich die Wege des elffachen U-21-Nationalspielers und den Young Boys trotz eines noch bis 2023 laufenden Vertrags trennen würden.

Sierro, Zesiger, Martins – und Spielmann

Dabei durfte man einst voller Hoffnung sein, als Spielmann im Sommer 2019 zu den Young Boys stiess. Vom FC Thun kam er mit dem Leistungsausweis von 20 Skorerpunkten aus der Vorsaison, von ihm wusste man, dass er Tempo bringt. Er kam in der gleichen Transferphase wie Vincent Sierro, Cédric Zesiger oder Christopher Martins, seine Entwicklung indes verlief deutlich schlechter. Nur Wochen nach seiner Ankunft wurde er im Cupspiel bei Etoile Carouge hart gefoult, verletzte sich am Sprunggelenk, fiel zwei Monate aus.

Später zwickte es mal am Oberschenkel, dann hatte er Augenprobleme. Seinen grössten Moment hatte der Oltner im Cupfinal 2020 gegen den FCB, als er YB Minuten vor Schluss zum Titel schoss. Doch selbst dieser Moment hatte einen Makel, die Ränge waren leer.

