Testspiel im Livestream – YB kickt wieder – erster Formtest gegen Lausanne Zwei Wochen vor dem Restart der Super League messen sich die Berner Young Boys mit dem Leader der Challenge League. Die Partie live ab 13 Uhr.

Am 19. Juni nehmen die Young Boys gegen den FC Zürich die Mission Titelverteidigung wieder auf. Als Vorbereitung für den Restart der Super League dienen zwei Testspiele: am heutigen Samstag gegen Lausanne-Sport, das die Challenge League mit 15 Punkten Vorsprung souverän anführt, und am 12. Juni gegen den FC Winterthur, ebenfalls aus der zweithöchsten Spielklasse.

( mb )