Auf Europas Bühne – YB im Europacup der Meisterclubs Ab der Saison 1957/58 spielte YB auch international. Unbestrittener Höhepunkt war der Halbfinal gegen Stade Reims. Peter Berger

Sicherheitsleute hatten am 15. April 1959 nach dem 1:0 Sieg gegen Stade Reims viel Arbeit, um die mehr als 60’000 begeisterten Zuschauer im Wankdorfstadion zurückzuhalten. Foto: Keystone/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

Nach dem Meistertitel 1957 durfte YB in der Saison 1957/58 im Europacup der Meisterclubs mittun. Der Wettbewerb war ein Jahr zuvor lanciert worden. Die Premiere im Vorgänger der heutigen Champions League erwies sich indes als harzig.

Als Gegner war den Bernern ausgerechnet Vasas Budapest zugelost worden. Zwei Jahre zuvor waren in Ungarn Panzer gegen das Volk aufgefahren, das sich gegen die russische Herrschaft aufgelehnt hatte. Ein Schweizer Verein dürfe mit den Kommunisten keinen Kontakt haben, forderten deshalb die Politiker. Der YB-Vorstand war anderer Meinung: Er wollte dem Aufgebot der Uefa Folge leisten. Die Berner Stadtregierung verbot jedoch die Partie.

Dank den guten Beziehungen von Trainer Albert Sing sprang Stuttgart als Ersatzort ein. Doch drei Tage vor dem Anpfiff sagten auch die deutschen Behörden die Partie ab. Ein zweiter Anlauf, die Begegnung in Bern durchzuführen, scheiterte erneut. Obwohl die Führer der ungarischen Flüchtlinge in der Schweiz versichert hatten, auf Aktionen und Demonstrationen zu verzichten, konnte der Berner Gemeinderat die Sicherheit und Ordnung nicht garantieren.

Schliesslich sprang Servette in die Bresche und ermöglichte den Bernern vor 20’000 Zuschauern in ihrem Charmilles-Stadion in Genf das erste Europacup-Heimspiel. Die Young Boys erreichten ein 1:1-Unentschieden, schieden jedoch nach dem 1:2 im Rückspiel aus.

Weitaus erfolgreicher gestaltete sich die nächste europäische Kampagne. Wieder bekamen es die Berner mit dem ungarischen Meister zu tun. Das Weiterkommen gegen MTK Budapest sicherten sie sich mit einem 4:1-Heimsieg. Gegen den ostdeutschen Meister SC Wismut Chemnitz war danach im Viertelfinal nach zwei Unentschieden (0:0, 2:2) ein Entscheidungsspiel nötig.

Auf neutralem Terrain setzten sich die Berner in Amsterdam dann 2:1 durch. Die Sensation ermöglichte letztlich das Spiel der Spiele: Im Halbfinal empfing YB das berühmte Stade Reims. 60’000 dicht gedrängte Zuschauer bildeten eine Rekordkulisse. YB gewann das Hinspiel im Wankdorf dank einem Tor von Geni Meier 1:0. Dieser Mittwochabend vom 15. April 1959 ist auch für nicht Zeitzeugen legendär. Er machte YB in Europa definitiv bekannt und gilt bis heute (trotz dem 0:3 im Rückspiel) als der international grösste Erfolg der Berner.