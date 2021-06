Überraschung in Thun – YB II und Thun II bleiben auf Aufstiegskurs In der 2. Liga inter trotzte Spiez dem Nachwuchs von Thun einen Punkt ab. Die Thuner sind aber weiterhin gut im Rennen im Kampf um den Aufstieg – so wie auch die Talente von YB in der 1. Liga. Adrian Lüpold

Einer gegen alle: Der Thuner Jérôme Baeriswyl versucht sich gegen den dichten Spiezer Abwehrverbund durchzusetzen. Foto: Patric Spahni

In der 2. Liga inter (Gruppe 3) ist der Nachwuchs des FC Thun im Begriff eine Spielzeit ohne Niederlage hinzulegen. Den Aufstieg vor Augen, müssen die Oberländer in den letzten Runden ihre Konstanz aufrechterhalten, dann sollte der Promotion nichts mehr im Wege stehen.

Dass dabei im drittletzten Spiel der Saison die Nachbarn aus Spiez zum Stolperstein avancieren könnten, hielt selbst Spiez-Coach Patrick Baumann im Vorfeld des Derbys in der Stockhorn Arena für ein eher unrealistisches Unterfangen. «Das wird sehr schwierig für uns, wir können nicht davon ausgehen, dass wir in Thun punkten», sagte Baumann nach dem Sieg zum Re-Start vor Wochenfrist gegen Bubendorf, dank dem sich die Spiezer viel Luft im Abstiegskampf verschafft hatten.

Spiezer Abwehrriegel hält

Doch der Fussball hält oft Überraschungen bereit. Und so blieben kämpferische Spiezern ohne Gegentor und klauten dem favorisierten FCT beim 0:0 Punkte. Weil der zweitplatzierte FC Ajoie-Monterri beim 1:1 in Liestal nicht siegte, bleibt die Ausgangslage für die Thuner indes unverändert gut. Zwei Runden vor Schluss weisen sie noch immer drei Punkte Vorsprung auf die Jurassier auf und haben zudem weniger Strafpunkte auf dem Konto, was im Fall einer Punktegleichheit über den Aufstieg entscheiden würde.

Während für Thun also nach wie vor alles im Lot ist, können die Spiezer dank des Remis mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Sie verbesserten sich auf Rang 7, haben nun fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone und zudem noch eine Partie mehr in der Hinterhand als die Konkurrenten, die nur noch zwei Spiele zu bestreiten haben.

Etwas angespannter sieht die Lage in dieser Gruppe für Lerchenfeld aus. Die Thuner verloren gegen den vorletzten Tavannes 1:4, dennoch hat der FCL zwei Runden vor Schluss immer noch eine Reserve von drei Punkten auf die Abstiegsränge. Ebenfalls noch Chancen die Liga zu halten hat das «Zwöi» von Köniz. Die Vorstädter schlugen Allschwil und rückten bis auf zwei Punkte an die Baselbieter heran, die unmittelbar über dem Strich platziert sind.

YB II zeigt Klasse

In der 1. Liga (Gruppe 1) unterstrich derweil der YB-Nachwuchs seine Ambitionen. Beim 5:1 zum Re-Start in Meyrin zeigten die jungen Berner ihre Klasse, blieben im zehnten Spiel bereits zum neunten Mal siegreich (bei einer Niederlage). Die zwei besten Gruppensieger der drei Gruppen in der 1. Liga steigen direkt in die Promotion League auf – YB hat derzeit den besten Punkteschnitt und steht somit drei Runden vor Ende in der Poleposition.

In der Gruppe 2 kam Leader Biel gegen Solothurn nicht über ein 2:2 hinaus. Trotzdem bleiben die Seeländer mit einer Marge von vier Punkten auf den FC Baden klarer Leader. Auch Biel verfügt derzeit noch knapp über den besseren Punkteschnitt als der FC Wettswil-Bonnstetten, der die Gruppe 3 anführt. Sowohl YB II als auch Biel dürfen in den nächsten Wochen jedoch nicht nachlassen, wollen sie den Traum vom Aufstieg realisieren.

