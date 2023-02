Podcast zum Schweizer Fussball – «Mit jedem entlassenen Trainer schützt Constantin seinen Sohn» Ist es noch lustig, wenn ein Präsident den Trainer spielt? Will Heiko Vogel weg von der FCB-Bank? Wohin treibt GC? Und ist der FCZ wieder auf Augenhöhe mit YB? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Der Präsident als Trainer an der Seitenlinie eines Profivereins. Was in anderen Clubs spektakulär wäre, überrascht beim FC Sion niemanden mehr. Bereits zum siebten Mal übernimmt Christian Constantin selber die Führung seiner ersten Mannschaft. Trainer Fabio Celestini soll sich eine Woche lang eine Auszeit nehmen. Was auch immer das heissen mag.

Lustig ist das alles nicht mehr, findet Samuel Burgener in der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts: «Aber verständlich.» Constantin handelt für ihn nämlich nicht nur als Präsident, der sich darum sorgt, dass sein Club im Cup ausscheidet und aus der Super League absteigt. Laut Burgener agiert Constantin auch als Vater: «Mit jeder seiner Trainerentlassungen schützt er seinen Sohn Barthélémy, der es als Sportchef über Jahre nicht schafft, eine funktionierende Mannschaft aufzubauen.»

Wer über den FC Sion spricht, kommt derzeit allerdings auch nicht an Mario Balotelli vorbei. Nicht nur, weil ein Fan nach dem 0:4 gegen St. Gallen am Wochenende wütend das Trikot des Italieners in Brand gesteckt hat. Seit Balotelli im Wallis gelandet ist, kennt das Team in der Tabelle nur einen Weg: den nach unten. Auch wenn Thomas Schifferle sagt: «In einer Szene hat man gesehen, welche Klasse er noch in seinem Fuss hat. Leider hat er seinen ganzen Auftritt für diesen einen Pass benötigt.»

Ausserdem reden wir in der «Dritten Halbzeit» darüber, ob Heiko Vogel überhaupt wegwill von der Trainerbank des FC Basel, auf der er als Sportdirektor eigentlich nur interimistisch Platz genommen hat. Wir fragen uns, auf welche Zukunft die Grasshoppers hinsteuern. Und wir versuchen die Gründe zu finden, warum die Young Boys die Liga in der Tabelle dominieren, ohne es jeweils auf dem Platz zu tun.

Wann welches Thema besprochen wird

01:58 Trainerwechsel beim FC Sion

21:22 FC Basel

33:03 FC Lugano

36:42 Servette - FC Winterthur

42:58 FC Zürich - Young Boys

52:11 Grasshoppers

55:46 FC Luzern

Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus.

