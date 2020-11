Europa League – YB gewinnt in der Nebelsuppe von Sofia Im dichten Nebel von Sofia behält YB den Durchblick, gewinnt auswärts bei CSKA und hat beste Chancen erstmals seit 2014/15 im Europacup zu Überwintern. Gaël Riesen , Eva Tedesco

Jean-Pierre Nsamé trifft in der Europa League zum 1:0. Wie er das tat, ist erst in der Wiederholung zu sehen. (Video: SRF)

Es war fast nicht zu sehen, aber nach 34 Minuten brachte Jean-Pierre Nsame YB in Sofia 1:0 in Führung. Die Vorlage auf den Berner Goalgetter kam von Silvan Hefti. Doch die Szene war höchstens zu erahnen. Denn im Nationalstadion Vasil Levski in der bulgarischen Hauptstadt lag dichter Nebel und hüllte die TV-Bilder in ein milchiges Weiss. Trotz der Nebelsuppe war - wenn auch lediglich in Schemen - zu sehen, dass der Schweizer Meister über die gesamte Partie mehr Spielanteile und die klareren Chancen hatte.

Nach der Pause griff der portugiesische Unparteiische Fabio Verissimo auf den orangen Winterball zurück. YB hatte auch mit dem neuen Spielgerät das Geschehen im Griff. Was hinsichtlich der schwachen Auswärtsbilanz der Berner nicht selbstverständlich war.

Auswärtsfluch beendet

Der letzte Sieg auf fremdem Terrain war schon zwei Jahre her. Und datiert vom August 2018. Damals gewann YB in den Playoffs zur Champions League 2:1 in Zagreb. Der letzte Vollerfolg in der Fremde in der Europa League geht sogar ins Jahr 2014 (3:1 bei Slovan Bratislava) zurück. Nach sechs langen Jahren konnte die Mannschaft von Gerardo Seoane diesen Auswärtsfluch endlich beenden. Denn YB behielt gegen die harmlosen Bulgaren den Durchblick und brachte den Sieg über die Zeit.

Damit stellte der einzige Schweizer Europacup-Vertreter die Weichen für Platz 2. Nun reicht den Bernern im Heimspiel gegen Cluj ein Sieg und das erste Überwintern im Europacup seit 2014/15 wäre Tatsache. Vorher müssen die Berner aber erst in einer Woche in der italienischen Hauptstadt ran. (ete)

CSKA Sofia – Young Boys 0:1 (0:1)

Keine Zuschauer. – SR Verissimo (POR).

Tor: 34. Nsame (Hefti) 0:1.

CSKA Sofia: Busatto; Antov, Matheij, Zanev; Turitsov (59. Sinclair), Rodrigues (76. Ahmedov), Sankharé (76. Peñaranda), Carey; Beltrame (90. Keita); Sowe, Yomov (76. Youga).

Young Boys: Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lustenberger (74. Lefort), Garcia; Fassnacht (74. Mambimbi), Sierro, Rieder (74. Gaudino), Moumi Ngamaleu (87. Bürgy); Elia (60. Aebischer), Nsame.

Bemerkungen: CSKA Sofia ohne Geferson, Young Boys ohne Lauper, Martins, Spielmann, Petignat und Zesiger (alle verletzt). Verwarnungen: 92. Sinclair (Foul), 94. Nsame (Foul).

