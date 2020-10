Wegen Corona – YB-Gegner macht über 200 Millionen Euro Verlust Die AS Roma schreibt – verstärkt durch die Pandemie – wie etliche europäische Grossclubs tiefrote Zahlen. Die Krise könnte aber sogar etwas Gutes haben. Dominic Wuillemin

Die Krise trifft selbst die ganz Grossen. Neben der AS Roma schreibt unter anderem auch Cristiano Ronaldos Arbeitgeber Juventus Millionenverluste. Foto: Reuters

Es waren mit Pathos angehauchte Worte, die Andrea Agnelli, Vorsitzender der europäischen Clubvereinigung ECA, in einer Videokonferenz Anfang September an die 178 Mitglieder richtete. Es ging um die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf den Fussball. Agnelli, Präsident von Juventus Turin, einem der reichsten Vereine der Welt, sagte: «Die überwiegende Mehrheit von uns wird von dieser Krise tiefe Narben davontragen.» Und dann äusserte der Italiener die Hoffnung, dass alle Mitglieder zusammenkommen und in diesen Zeiten mit einer Stimme sprechen. Als wäre er ein Sektenführer.