Halbzeitende

Pause in Cluj. Die Young Boys liegen immer noch 0:1 hinten. Bereits in der vierten Minute gerieten sie durch ein Tor von Manea in Rückstand. Nach dem frühen Gegentreffer fing sich der Schweizer Meister allmählich, gegen Ende der ersten Halbzeit hatte er den Gegner nun im Griff. 45 Minuten bleiben YB, sich eine bessere Ausgangslage fürs Rückspiel nächste Woche in Bern zu erarbeiten.