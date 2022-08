Super-League-Auftakt im Wankdorf – YB-Frauen mit souveränem Saisonstart Die Bernerinnen schlagen St. Gallen 4:0, hätten aber im ersten Spiel mit der neuen Trainerin Imke Wübbenhorst noch deutlicher gewinnen können. Jürg Sigel

Die neue rumänische Stürmerin Cristina Carp trifft bei ihrem Debüt für YB gleich doppelt. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

In der Schlussphase setzen die St. Gallerinnen den Ball an den Pfosten. Es ist die einzige Szene der gesamten Partie zwischen YB und dem FCSG, in der die Gäste aus der Ostschweiz im YB-Strafraum etwas Unruhe stiften. «Dass ich derart ruhige 90 Minuten erleben würde, hätte ich nicht erwartet», sagt Alana Jaquier. Die 20-jährige Torhüterin, auf diese Saison hin von Ligakonkurrent Yverdon zu den Gelb-Schwarzen gestossen, kann beim Saisonauftakt der Super League gleich einen Zu-null-Sieg feiern.