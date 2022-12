Positive Vorrundenbilanz – Die YB-Frauen haben sich in allen Belangen gesteigert Die gegenüber der Vorsaison klar verbesserten Bernerinnen überwintern in der Women’s Super League nach dem 2:2 gegen Basel auf dem 4. Rang. Jürg Sigel

Die YB-Frauen haben ihre Torausbeute gegenüber der letzten Saison mehr als verdoppelt. Archivfoto: Simon Boschi

Es ist am Samstag die allerletzte Aktion der YB-Fussballerinnen in diesem Kalenderjahr. Die 3. Minute der Nachspielzeit läuft. YB, durch Iman Beney kurz vor der Pause in Führung gegangen, liegt im Wankdorf gegen den FC Basel 1:2 zurück. Unglücklich. Unnötig. Dann sprintet Malaurie Granges unwiderstehlich los. Sie setzt sich im Laufduell gegen zwei Baslerinnen durch und gleicht noch zum 2:2 aus.