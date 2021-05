Einbruch nach der Pause – YB-Frauen gehen in Zürich unter Indisponierte YB-Frauen kassierten bei der 2:6-Kanterniederlage in Zürich nach der Pause gleich vier Tore innerhalb von 12 Minuten. Adrian Lüpold

Die YB-Frauen (Marilena Widmer am Boden) kamen gegen Zürich unter die Räder. Archivbild: Manuel Zingg

Enttäuschender Auftritt der YB-Frauen beim Gastspiel beim Tabellenzweiten FC Zürich. Die Bernerinnen kamen trotz ansprechender Leistung im ersten Spielabschnitt unter die Räder und verloren 2:6. Der Einbruch beim Team von Trainer Charles Grütter kam unmittelbar nach der Pause.

Zwar lagen die Bernerinnen bereits nach 45 Minuten mit 0:2 im Hintertreffen, die ersten 12 Minuten nach der Pause dürften aber als schwächster Abschnitt in die Geschichte dieser Spielzeit eingehen. Gleich vier weitere Treffer kassierten die indisponierten Bernerinnen nämlich bis zur 57. Minute – es drohte ein veritables Debakel.

Immerhin fingen sich die YB-Frauen in der Folge, konnten das Spiel wieder ausgeglichener gestalten und schafften es bis zum Ende der Partie keine weiteren Tore mehr zu kassieren. Topskorerin Stefanie da Eira und Ilona Guede Redondo betrieben mit ihren Toren in der 88. sowie in der 93. Minute am Schluss sogar noch etwas für Resultatkosmetik aus Sicht der Bernerinnen.

