Proteste im Wankdorf – YB-Fans zeigen der Liga die Rote Karte Künftig soll in der Super League mit Playoffs gespielt werden. Jetzt wehren sich die YB-Fans. Auch Sicherheitsdirektor Reto Nause ist angesäuert. Claudia Salzmann

Der Protest der YB-Anhänger am Spiel gegen St. Gallen: Nicht nur die organisierten Anhänger äusserten ihren Unmut über die Modusänderung. Foto: Kurt Schorrer

Schon auswärts in Luzern vor zwei Wochen protestierten die mitgereisten YB-Fans mit einem Banner: «Vernunft beweisen, Playoffs überdenken.» Sie äusserten damit ihren Unmut über die geplante Modusänderung, welche die Swiss Football League (SFL) im Frühling beschlossen hatte. Ab nächster Saison wird die Super League um zwei Teams aufgestockt. Nach 22 Runden werden die Teams in zwei Gruppen aufgeteilt: Diejenigen mit weniger Punkten spielen in der Abstiegsrunde, die Teams in der oberen Hälfte um den Meisterpokal. (Wie künftig in der Super League gespielt werden soll, lesen Sie hier.)