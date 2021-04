BSC Young Boys appellierte an die Fans

YB-Fans feierten am 31. Juli 2020 den Meistertitel der Saison 2019/20 in der Aarbergergasse. Foto: Christian Pfander

Der BSC Young Boys kann sich heute beim Heimspiel gegen den FC Lugano aus eigener Kraft den Meistertitel sichern. Es soll eine Feier ohne Fans werden.

Denn der BSC Young Boys appellierte bereits am Freitag in einer Mitteilung an die Solidarität und Vernunft seiner Fans. Die Hygienemassnahmen sollen unbedingt eingehalten und Menschenansammlungen vermeiden werden. «Wir rufen die Anhänger dazu auf, im Fall der Fälle nicht zum Stadion Wankdorf zu kommen, sondern daheim in kleinen Gruppen den Meistertitel zu feiern und zu geniessen.»

Nach Absprache mit den Berner Behörden werde es nicht möglich sein, die Mannschaft oder einzelne Akteure den Fans zu präsentieren. Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) sagte bereits letzte Woche: «Es wäre in der Tat eine traurige Meisterfeier, denn sie kann de facto nicht stattfinden.» Lesen Sie hier den ganzen Artikel.