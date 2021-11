Trotz steigender Fallzahlen – YB-Fans pfeifen auf Masken-Empfehlung Dem Aufruf von YB, während des Champions-League-Spiels eine Maske zu tragen, folgte nur eine verschwindend kleine Minderheit.

Fans ohne Maske am Champions-League-Spiel zwischen den BSC Young Boys und Atalanta Bergamo im Wankdorf-Stadion. Foto: Christian Pfander

Empfehlungen sind so eine Sache: Sie sind gut gemeint, bewirken in der Regel aber nur sehr wenig. YB hat es trotzdem versucht. Mit «Nachdruck» erinnerte der Verein seine Fans vor dem ausverkauften Spiel gegen Atalanta Bergamo daran, alle Schutzmassnahmen einzuhalten. Im Wankdorf-Stadion gilt das 3-G-Prinzip. Angesichts der rasant steigenden Fallzahlen empfahl YB seinen Fans in einem Aufruf vor dem Match aber zusätzlich das Tragen einer Maske. «Das Wohlbefinden unserer Zuschauerinnen und Zuschauer ist für uns zentral», so YB-Chef Wanja Greuel. Mit der Empfehlung wolle man die Fans «sensibilisieren». Schliesslich ist der YB-Gegner ausgerechnet in jenem Ort in Norditalien beheimatet, wo das Militär im März 2020 Särge abtransportieren musste.

Die Masken-Empfehlung des YB-Chefs zeigte aber kaum Wirkung. Die allermeisten Fans hielten nichts von der freiwilligen Schutzmassnahme: Während des Spiels am Dienstagabend waren die Maskenträger unter den 31’120 Zuschauern eine winzige Minderheit, wie Bilder zeigen. Auch ein Matchbesucher bestätigt den Befund: «Von den Fans trugen höchstens 10 Prozent eine Maske.» Zur tiefen Masken-Quote beigetragen habe wohl auch der Umstand, dass man mit Maske kein Bier trinken könne.

Die YB-Medienstelle war bis am Mittag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

