Basel gegen YB – schon wieder

Zum dritten Mal innert einem Monat duellieren sich die beiden Schwergewichte des Schweizer Fussballs. Mit 3:0 Zuhause in der Meisterschaft und mit 4:2 im spektakulären Cup-Halbfinal in Basel setzten sich jeweils die Berner durch. Und so warten die Basler mittlerweile bereits seit elf Spielen auf einen Sieg gegen die Young Boys.