Mit Pyros und Schottersteinen – YB-Fans greifen Polizei in St. Gallen an Die Polizei setzte am Samstag gegen 20 bis 30 Angreifer aus dem YB-Fansektor Gummischrot ein.

Nach der Super-League-Partie FC St. Gallen griffen 20-30 YB-Fans die Polizei mit Pyros und Schottersteinen an. (Symbolbild) Foto: Anthony Anex (Keystone)

Nach dem Fussballspiel FC St. Gallen gegen den BSC Young Boys haben einige Gästefans am Samstagabend bei der Abreise im Bahnhof Winkeln in St. Gallen Polizeikräfte angegriffen. Sie warfen pyrotechnische Produkte und Schottersteine auf die Beamten. Die Polizei trieb sie mit Gummischrot zurück.

An den Ausschreitungen beteiligten sich 20 bis 30 Personen, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Die Einsatzkräfte hatten die Abreise der Fans im Extrazug von weitem beobachtet. Mit dem Gummischrot konnten sie die Situation beruhigen. Die Gruppe der Randalierer stieg wie die anderen Fans in den Zug. Weitere Vorfälle gab es nicht.

SDA

