Pyroaktion nach Cupsieg – YB-Fan blitzt vor Gericht ab Vergeblich versuchte ein YB-Fan, zu verhindern, dass er in der Polizeidatenbank landet. Er soll nach dem Cupsieg im August mit Pyrotechnik hantiert haben. Michael Bucher

Feurige Stimmung: Nach dem 2:1-Sieg gegen Basel letzten August feiern YB-Fans vor dem Wankdorfstadion den Cupsieg. Foto: Christian Pfander

Die Young Boys – und mit ihnen die ganze Stadt Bern – hatten wieder mal Grund zum Feiern. Gerade mal vier Wochen nach dem dritten Meistertitel in Serie holten sich die Berner auch noch den Cupsieg und somit das erste Double seit 62 Jahren. Am 30. August letzten Jahres war das. Eine ausgelassene Party in der Stadt blieb Fans und Spielern aufgrund der Pandemiesituation jedoch verwehrt.

Erkannt von Szenekenner

Nichtsdestotrotz liess es sich der harte Kern der YB-Fans nicht nehmen, sich gegen 21 Uhr vor dem Wankdorfstadion einzufinden und ihre Helden zu feiern. Die Spieler tauchten für einen kurzen Moment hinter dem Zaun auf und präsentierten den Pokal. Etliche Fans zündeten bei der spontanen Feier auch Pyros.