Podcast zum Schweizer Fussball – «Da bin ich enttäuscht von einem Leader wie Granit Xhaka» Wie gut sind die Chancen von Fabio Celestini, Trainer der Young Boys zu werden? Welche Fragen stellen sich beim FC Basel? Und was sagt der USA-Test über das Schweizer Nationalteam? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Darf man als Nationalspieler auch mal keine Lust haben? Zum Beispiel, wenn es nach dem Ende einer harten Saison und kurz vor dem Start der Europameisterschaft um ein eigentlich komplett unwichtiges Testspiel gegen die USA geht? Nein, findet Dominic Wuillemin. «Ich bin wirklich enttäuscht von einem Leader wie Granit Xhaka», sagt er nach dem müden 2:1 der Schweizer gegen die USA vom Sonntagabend: «Die Spieler stehen ja sowieso auf dem Platz – warum dann nicht auch vernünftig spielen? Da wäre es an einem Captain, mal ein Zeichen zu setzen. Und nicht wie beim Gegentor mit den Armen hinter dem Rücken einfach dazustehen.»

Die weiteren Themen unserer Sendung: der zweite Teil unseres Saisonrückblicks. Thomas Schifferle erzählt, was er über die Trainerpositionen in Bern und Luzern gehört hat: In den Hauptrollen Fabio Celestini und Alex Frei. Und wir verabschieden einen lieb gewonnenen Weggefährten.

Letzte Woche hat unser Team der Saison für Diskussionen gesorgt. Absolut zu Recht natürlich. Wie soll man sich auch auf so eine Mannschaft einigen? Hier präsentieren wir die Mannschaft, die unsere Hörerinnen und Hörer gewählt haben. Viel YB, etwas Servette – und immerhin ein Basler. Im Gegensatz zu unseren Versuchen könnte diese Elf in der Super League vermutlich wirklich den Titel holen.

Das Team der Saison unserer Hörerschaft

