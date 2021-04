Vierter Meistertitel in Sicht – YB bittet seine Fans, daheim zu feiern Der BSC Young Boys kann sich am Sonntag beim Heimspiel gegen den FC Lugano aus eigener Kraft den Meistertitel sichern. Eine ausgiebige Feier soll ausbleiben. Claudia Salzmann

YB-Fans feiern am 31. Juli 2020 den dritten Meistertitel in der Aarbergergasse. Der vierte in Folge kann YB am Sonntag holen. Foto: Christian Pfander

Es ist nicht eine Frage, ob, sondern wann sich der BSC Young Boys den vierten Meistertitel in Folge holen wird. Diesen Sonntag könnte dies wiederum geschehen, ein Heimsieg von YB gegen Lugano würde reichen. Es wäre der vierte Meistertitel in Folge und der 15. in der 123-jährigen Clubgeschichte.

Die Fans haben allen Grund zum Feiern. In Anbetracht der bestehenden Corona-Regeln wird dies allerdings nur im kleinen Kreis möglich sein. Die Lockerungen, die der Bundesrat am Mittwoch in Aussicht gestellt hat, treten erst am Tag nach der allfälligen Meisterfeier in Kraft. Somit wird es auch kein Public Viewing auf Terrassen und Plätzen der Innenstadt geben.

Der BSC Young Boys appelliert am Freitag in einer Mitteilung an die Solidarität und Vernunft seiner Fans, die Hygienemassnahmen unbedingt einzuhalten und Menschenansammlungen zu vermeiden. «Wir rufen die Anhänger dazu auf, im Fall der Fälle nicht zum Stadion Wankdorf zu kommen, sondern daheim in kleinen Gruppen den Meistertitel zu feiern und zu geniessen.»

Nach Absprache mit den Berner Behörden werde es nicht möglich sein, die Mannschaft oder einzelne Akteure den Fans zu präsentieren. Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) sagte bereits letzte Woche: «Es wäre in der Tat eine traurige Meisterfeier, denn sie kann de facto nicht stattfinden.»

Pokalübergabe via Public Viewing

Nicht auszuschliessen ist jedoch, dass sich die Fans bei einem allfälligen Titelgewinn in der Innenstadt zu spontanen Feierlichkeiten versammeln werden. Die Einhaltung der kantonalen Bestimmung, wonach im öffentlichen Raum Menschenansammlungen von mehr als 15 Personen verboten sind, dürfte dabei schwierig werden.

Dessen ist sich auch Reto Nause bewusst. Die Polizei werde zwar in der Innenstadt präsent sein, doch sei es «illusorisch, zu glauben, dass bei einem Meistertitel sämtliche spontanen Feierlichkeiten mit polizeilichen Mitteln aufgelöst werden können», sagte er am vergangenen Freitag. Es gehe um Emotionen, die man nicht gänzlich kontrollieren könne. «Ich kann nur immer wieder an die Eigenverantwortung appellieren», meint Nause abschliessend, «die Leute sollen zu Hause im kleinen Rahmen feiern.»

Zwei Lichtblicke am Ende des Pandemietunnels gibt es dennoch: Der Pokal wird anlässlich des letzten Berner Heimspiels in dieser Saison am 16. Mai übergeben werden. Wenn es die Pandemiezahlen zulassen, dürften die Fans die Pokalübergabe an einem Public Viewing auf einer Beizenterrasse verfolgen können. Zudem stellt YB den Fans in Aussicht, nach dem Abflauen der Pandemie die Erfolge der Mannschaft mit den Fans in angemessener Form würdigen zu können.

