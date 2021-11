Stadt entzieht Bewilligung – YB – Basel muss verschoben werden Wegen der Grossbaustelle rund um den Bahnhof Bern Wankdorf können die Young Boys am 20. November nicht wie geplant gegen den FC Basel antreten.

Die Young Boys werden am 20. November nicht gegen den FC Basel antreten können. Foto: Raphael Moser

Eigentlich hätte am 20. November um 20.30 Uhr im Berner Wankdorfstadion der Super-League-Knüller YB – Basel angepfiffen werden sollen. Nun werden die Zuschauerränge und der Rasen aber an jenem Samstagabend leer bleiben. Weil das Polizeiinspektorat der Stadt Bern verfügt hat, dass die Bewilligung für die Durchführung der Partie entzogen wird, muss das Spiel verschoben werden.

Der Grund: An jenem Wochenende werden die Kapazitäten im S-Bahnhof Bern-Wankdorf wegen der SBB-Grossbaustelle stark eingeschränkt sein. Die Sicherheit für an- und abreisende Fans könnte nicht gewährleistet werden. Die Verantwortlichen des BSC Young Boys bekundeten in einer Medienmitteilung vom Donnerstagnachmittag Verständnis für den Entscheid. Sicherheit habe immer höchste Priorität, heisst es im Communiqué.

«Der S-Bahnhof Bern-Wankdorf ist für die Abwicklung eines Heimspiels für uns von zentraler Bedeutung. Für das Spiel gegen Basel zeichnet sich ein ausverkauftes Stadion Wankdorf ab. Viele der über 30'000 Zuschauerinnen und Zuschauer reisen via diese Drehscheibe an. Wegen den Bauarbeiten auf dem SBB-Netz wäre ein Betrieb im normalen Rahmen nicht gesichert», lässt sich YB-Chef Wanja Greuel zitieren.

Die Swiss Football League wird in den nächsten Tagen einen neuen Termin für das Spiel festlegen. Die bisher erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit.

