Zwei Vertragsverlängerungen – Yannick Blaser und Sebastian Schilt bleiben bei den SCL Tigers Die Langnauer verlängern die auslaufenden Verträge mit den Verteidigern Yannick Blaser und Sebastian Schilt um ein weiteres Jahr.



Yannick Blaser (links) und Sebastian Schilt bleiben den Langnauern weiterhin erhalten. Fotos: Christian Pfander

Die SCL Tigers geben am Dienstag zwei Vertragsverlängerungen bekannt: Yannick Blaser und Sebastian Schilt bleiben den Emmentalern für ein weiteres Jahr erhalten.

Yannick Blaser wechselte im Sommer 2016 vom EV Zug zu den SCL Tigers. Seither hat der ehemalige Langnau-Junior in sechs Jahren 178 Meisterschaftsspiele für die Tigers bestritten. Der 32-jährige Verteidiger hat in der laufenden Saison ligaweit bisher am meisten Schüsse geblockt. Er unterschreibt einen Vertrag für die Saison 2022/23.

Auch mit Routinier Sebastian Schilt haben die Langnauer den auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Der 34-jährige Verteidiger hat in der laufenden Saison in bisher 35 Meisterschaftsspielen 12 Skorerpunkte (4 Tore / 8 Assists) erreicht und weist auf dem Eis eine positive Bilanz (+1) auf. Damit schliesst Schilt wohl eine seiner produktivsten Saisons ab. Der dreifache Familienvater unterschreibt bei den SCL Tigers einen Einjahresvertrag bis 2023.

pd/ske

