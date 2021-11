Abwehrtalent Bryan Okoh – Yakins Aufgebot krönt seinen steilen Aufstieg Als der Verteidiger aus Lausanne 16 war, bezahlte Red Bull Salzburg zwei Millionen Euro für ihn. Wer ist der junge Mann, der erstmals zum Nationalteam gehört? Marcel Rohner

Das erste Training im Kreis der A-Nationalmannschaft: Bryan Okoh will sich für einen Teileinsatz empfehlen. Foto: Samuel Golay (Keystone)

Dieser Artikel erschien erstmals am 8. Oktober 2021. Aus aktuellem Anlass publizieren wir ihn hier in einer leicht angepassten Version erneut.

Gleich vier Flaggen zeigt Bryan Okoh auf seinem Instagram-Profil. Jene der USA, das ist das Land, in dem er zur Welt kam, an das er aber kaum Erinnerungen hat. Jene der Demokratischen Republik Kongo, von dort kommt seine Mutter. Jene Nigerias, von dort stammt sein Vater. Und da ist jene der Schweiz, das Land, für das sich seine Eltern entschieden hatten, als sie Texas verliessen. Das Land, für das Okoh spielen will. «Es macht mich stolz, das rote Trikot zu tragen», sagt er.