Aufgefallen – XXL-Tomate geerntet Im Garten der Familie Affolter aus Leuzigen ist eine riesige Tomate herangewachsen. Sie bringt satte 717 Gramm auf die Waage. Mathias Gottet

Diese Ochsenherztomate ist im Garten der Familie Affolter gewachsen. Foto: Karin Affolter

Diese Ernte kann sich so richtig sehen lassen. Stolze 717 Gramm wiegt die Tomate, die im Garten von Martha und Kurt Affolter-Rufener in Leuzigen heranwuchs. Sie habe sich im Garten so wohl gefühlt, dass sie Tag für Tag grösser wurde. Tochter Karin Affolter, die sich beim «Forum» gemeldet hat, schreibt: «Das macht eine grosse Freude. Nicht nur für das Auge.»

Die enorme Grösse sei eine Überraschung gewesen. Insgesamt hat die Familie sechs Tomatenstöcke gepflanzt, einer davon war die Sorte mit dem Namen «Ochsenherztomate». Die ausserordentlich grosse Tomate, ebenfalls von dieser Sorte, sei eher ein Ausreisser gewesen. Normalerweise wird das Fruchtgemüse maximal 500 Gramm schwer.

Spezielle Hilfsmittel habe die Familie nicht verwendet – ausser eine grosse Portion Achtsamkeit. Martha Affolter-Rufener verbringe viel Zeit im Garten: Was gut gedeihen soll, brauche eben auch viel Pflege. Dies ist an dem Bauernhaus der Familie Affolter schon von weitem zu erkennen: Rundherum blühen weisse Geranien. Damit sie so schön gedeihen, greift Martha Affolter-Rufener jeden Tag zur Giesskanne. (mgo)