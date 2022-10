Parteitag in Peking – Xis neue Armee Jetzt ist es offiziell: Xi Jinping wird China weitere fünf Jahre anführen - ein Tabubruch. Doch es ist nicht die einzige Norm, mit der er gebrochen hat. Florian Müller

Das neue Politbüro der Kommunistischen Partei: Xi Jinping (Mitte), Li Xi (v.l.n.r.), Can Qi, Zhao Leji, Li Qiang, Wang Huning und Ding Xuexiang. (23. Oktober 2022) Foto: Kevin Frayer (Getty Images)

Alle Kameras sind auf die goldbeschlagene, viel zu grosse Tür gerichtet. Hunderte chinesische und ausländische Journalisten sind versammelt im Goldenen Saal der Grossen Halle des Volkes, um über den historischen Moment zu berichten, wenn Chinas neue Staats- und Parteiführung erstmals vor die Presse tritt. Das Event wird live in ganz China übertragen. Doch die Journalisten sind alle nur Statisten an diesem Tag. Er soll nur einem gehören: Xi Jinping.



«Einen freundlichen Applaus für den Generalsekretär und die Mitglieder des Ständigen Ausschusses», ruft ein Sprecher. Die chinesischen Journalisten klatschen pflichtschuldig. Dann öffnet sich die Tür und heraus kommt im Gänsemarsch die neue Führung der zweitgrössten Wirtschaftsmacht der Welt. Gerade noch, dass sie nicht im Gleichschritt marschieren. Ganz vorn der neue alte Parteichef und Chef der Militärkommission, Xi. Dahinter die grosse Überraschung.



Viel ist in den vergangenen Wochen darüber spekuliert worden, wen er wohl er in seinen innersten Führungszirkel erheben könnte. Würde er es schaffen, ein Politbüro nur aus Loyalisten durchzudrücken? Trotz der wirtschaftlichen Probleme wegen der ungeliebten Null-Covid-Strategie? Oder würde er Zugeständnisse machen müssen an seine parteiinternen Gegner? Vor einigen Wochen hatten Internetnutzer auf Twitter gar einen Putsch herbeigeschrieben, weil Xi einige Tage lang nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetaucht war.