Volkskongress in Peking – Xi wappnet China gegen den Westen Vor allem den USA, die Chinas Wirtschaftsmacht einhegen wollen, gilt der Zorn von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Nun stimmt der Volkskongress seiner grossen Reform des Staatsapparats zu. Sie soll das Land wieder erstarken lassen. Lea Sahay aus Peking

Einstimmig wählten die 2952 Delegierten des Scheinparlaments den «überragenden Führer» am Freitag erneut an die Staatsspitze: Xi Jinping. Foto: AFP

Es sind die grössten Umbaumassnahmen seit Jahren. Am Freitag hat der Volkskongress den Plänen der chinesischen Parteiführung für eine institutionelle Reform zugestimmt, die das Land auf «nie da gewesene schwere Herausforderungen» vorbereiten soll – so hatte es Staats- und Parteichef Xi Jinping am Dienstag angekündigt. «Insbesondere die westlichen Länder, angeführt von den USA, verfolgen eine umfassende Eindämmung, Einkreisung und Unterdrückung Chinas», schwor Xi die Parteispitze beim wichtigsten politischen Treffen des Jahres in Peking ein.