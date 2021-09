Rede vor Vereinten Nationen – Xi: «China wird keine neuen Kohlekraftwerke im Ausland bauen» Chinas Präsident Xi mahnt bei der UNO-Generaldebatte zu mehr Anstrengungen beim Abbau von Emissionen. Sein Land will er bis 2060 zur Klimaneutralität führen.

Verspricht Klimaneutralität bis 2060: Xi Jinping adressiert in einer aufgezeichneten Rede die UNO-Vollversammlung. Foto: UN Web TV (Keystone)

Chinas Staatschef Xi Jinping hat in seiner Rede bei der UN-Generaldebatte die Wichtigkeit internationaler Zusammenarbeit betont. «Unterschiede und Probleme zwischen Ländern, welche kaum vermeidbar sind, müssen durch Dialog und Zusammenarbeit auf der Grundlage von Gleichberechtigung und gegenseitigem Respekt behandelt werden», sagte Xi am Dienstag bei seiner aufgezeichneten Rede vor der Versammlung in New York. Dialog und Inklusion müssten statt Konfrontation und Ausgrenzung angestrebt werden.

Beim Thema Klimawandel mahnte Xi zu mehr Anstrengungen beim Abbau von Emissionen und kündigte an: «China wird die Unterstützung anderer Entwicklungsländer bei der Entwicklung grüner und kohlenstoffarmer Energie verstärken und keine neuen Kohlekraftwerke im Ausland bauen.» Als Exporteur hat Peking bisher Hunderte dieser Kraftwerke in anderen Ländern errichtet. Der chinesische Präsident bekräftigte seinen Willen, das Land mit weit über einer Milliarde Einwohner bis 2060 zur CO 2 -Neutralität zu führen.

SDA/sep

