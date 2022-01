Arsenal unterliegt Manchester City – Xhaka stellt sich ungeschickt an – und verschuldet Penalty Einmal mehr prägt der Schweizer das Spiel von Arsenal: diesmal negativ. Seine Mannschaft verliert in letzter Minute.

Viel Frust. Granit Xhaka hadert mit dem Schiedsrichterpfiff. Matt Dunham (Keystone)

Und wieder einmal ist Granit Xhaka mittendrin im Sturm der Emotionen. Seine Mannschaft führt gegen Manchester City, Arsenal spielt richtig gut – und dann kommt die 53. Minute. Bernardo Silva stürmt in den Strafraum, will an Xhaka vorbei – und fällt. Der Schiedsrichter pfeift nicht, wird aber dann vom VAR zum Monitor gebeten.

Sekunden später das Verdikt: Penalty. Die Wiederholung zeigt: Der Portugiese sucht den Kontakt mit Xhakas Bein, dieser zieht das Bein zurück, zupft ihn aber zugleich leicht am Trikot. Bernardo ist dann bereits am Fallen, er fällt wie einer, der sich an der Schwalbe versucht.

Das Zupfen Xhakas, der Fall von Bernardo Silva. Matt Dunham (Keystone)

Stellt sich Xhaka blöd an? Macht das Bernardo Silva einfach geschickt? Ist der Entscheid Penalty hart? Wohl von allem ein bisschen. Mahrez verwandelt – und in den Sozialen Medien geht es wieder einmal hoch zu und her. Häme, Spott, Beleidigungen. Der kleinste gemeinsame Teiler: Typisch Xhaka. Einmal mehr schadet eine Unbeherrschtheit von ihm seiner Mannschaft.

Dabei spielte Arsenal richtig stark. Ohne den positiv auf das Coronavirus getesteten Coach Mikel Arteta, der lange Jahre Assistent von Guardiola bei den Citizens war, zeigte Arsenal auch gegen den Titelfavoriten nach zuvor vier Erfolgen nacheinander seine gute Form. Xhaka ist bei der Entstehung des Führungstreffers beteiligt, mit einem klugen Pass zwischen die Linien beschleunigt er den Angriff, die sehenswerte Kombination schliesst schliesslich der 20 Jahre alte Bukayo Saka mit einem Schuss in die tiefe Torecke ab.

Die turbulente zweite Hälfte

Die zweite Halbzeit hat es in sich. Erst der Penalty, dann rettet Citys Nathan Aké knapp vor der eigenen Linie, den Nachschuss setzte Gabriel Martinelli an den Pfosten. Wieder nur zwei Minuten später sieht Arsenals Gabriel nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte.

Trotzdem darf Arsenal bis 93. Minute auf einen Punkt hoffen. City bleibt trotz Überzahl und deutlich mehr Ballbesitz vor dem Arsenal-Tor lange Zeit ohne Ideen. In der Nachspielzeit ist Rodri dann doch zur Stelle und drückt den Ball zum 2:1 über die Linie.

Es ist der 11. Sieg in Serie für Manchester City. Mit 53 Punkten führt Pep Guardiolas Team die Liga souverän mit elf Zählern vor dem FC Chelsea an. Arsenal bleibt mit 35 Punkten Vierter. Chelsea empfängt am Sonntag den Dritten FC Liverpool zum Spitzenspiel.

DPA/red

