Schweizer Noten gegen Italien – Xhaka hat noch einen Joker in der Hinterhand Sommer hat erst mal genug gesehen. Shaqiri steigert sich immerhin bei der Auswechslung. Und Freuler verkommt mit dem Carbonara-Rezept. Die Einzelkritiken zum 0:3 der Schweiz gegen Italien. Florian Raz

Yann Sommer – 3,5

Im Nahkampf Sieger gegen Ciro Immobile. Später aus der Distanz aber doch geschlagen: Yann Sommer Foto: Ettore Ferrari (Keystone)

Solidarisiert sich mit der Leistung seiner Vorderleute, indem er beim 0:3 einen Schuss passieren lässt, den er aus dieser Distanz auch schon mal gehalten hat. Muss damit mehr Bälle aus dem Tor holen, als er halten darf. Und ist vermutlich gar nicht unglücklich, dass er diese für ihn bislang gar nicht so erfreuliche Endrunde verlassen darf, um bei der Geburt seines Kindes anwesend zu sein.

Nico Elvedi – 3

Einfach mal unten bleiben: Nico Elvedi. Foto: Alessandra Tarantino (Keystone)

Für einmal nicht so unsichtbar wie sonst meist im Nationaldress. Was aber keine gute Neuigkeit ist, weil er vor allem dann auffällt, wenn er mal wieder Ciro Immobile hinterher hechelt, nachdem er ihn zuvor aus den Augen verloren hat. Wirkt manchmal, als sei er auf der Suche nach jemandem, der ihn an der Hand nimmt und ihn durch den italienischen Sturmlauf führt. Muss da aber leider allein durch.