Aus dem Inneren des Nationalteams – Xhaka bockt, Omlin weint – und Embolo ist plötzlich nur noch still Eine Dokuserie über die Schweiz an der Fussball-WM in Katar kann nicht alle Rätsel lösen. Aber sie unterhält. Der Regisseur sagt im Interview, wie weit er gehen durfte. Florian Raz

Jonas Omlin schluckt leer und stellt dann fest: «Bislang hat mich der Fussball enttäuscht.» Granit Xhaka bockt: «Wenn die das Gefühl haben, dass mit so einer Fake-Entschuldigung alles gut ist, sind sie an den Falschen geraten.» Breel Embolo sagt – gar nichts mehr. Die WM ist für die Schweizer Nationalmannschaft vorbei, die Garderobe ist einfach nur noch still.