Reisen im Berner Oberland – Wyttenbachs Wanderung über die Kleine Scheidegg Vor 250 Jahren geleitete ein Berner Theologe zwei Freunde durch das östliche Oberland über die bis dahin wohl noch niemals begangene Kleine Scheidegg. Hans Heimann

Jakob Samuel Wyttenbach gilt als Entdecker der Kleinen Scheidegg, die er vor 250 Jahren – im Juli 1771 – als Erster überquerte. Foto: PD / Staatsarchiv des Kantons Bern

Abraham Wyttenbach erkannte früh die Begabung seines Sohnes und liess ihn studieren. Der wissenshungrige Jakob Samuel Wyttenbach machte besonders in den naturwissenschaftlichen Fächern grosse Fortschritte. Er liess sich an der Hohen Schule in Bern von Albrecht von Haller, dem Verfasser der monumentalen Dichtung «Die Alpen», ausbilden.

Er lernte Samuel Studer, später Professor der Theologie in Bern, sowie dessen jüngeren Bruder Gottlieb, den berühmten Zeichner der Alpenkette, kennen und teilte mit ihnen die Liebe zur Naturwissenschaft. Beide beeinflussten den jungen Wyttenbach auf seinem späteren Lebensweg. Dessen Bewunderung für die Natur führte ihn schon in jungen Jahren in die Berge, und so unternahm der Berner bereits als Student erste mehrtägige Bergreisen. Er führte Karl Viktor von Bonstetten, den Verfasser der «Briefe über ein bernisches Hirtenland», und einen weiteren Freund ins Berner Oberland.