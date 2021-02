Gerichtsfall in Thun – Wusste er, dass die Arbeiter logen? Ein Mazedonier ist angeklagt, Leute beschäftigt zu haben, die mit einer gefälschten italienischen Identitätskarte in die Schweiz kamen. Anne-Marie Günter

Das Thuner Gerichtsgebäude an der Scheibenstrasse. Foto: Patric Spahni

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Berner Oberland beginnt im Jahr 1997. Damals wurden in Triest, Moncalvo und Neapel italienische Blanko-Identitätskarten gestohlen. Ein Mazedonier stand gestern vor dem Regionalgericht in Thun, weil er 2014 zu einer Gruppe sonst unbekannter Personen gehört haben soll, welche die Karten mit den entsprechenden Daten ergänzten und an Mazedonier, Albaner und Kosovaren verkauft oder gegen eine Arbeitsleistung abgegeben hatte, damit diese in den Schengen-Raum einreisen konnten.

Auch in die Schweiz. Eigentlich hätten zwei weitere Männer vor Gericht erscheinen sollen, aber es kamen nur ihre amtlichen Verteidiger. Bei einem war die Adresse nicht bekannt. Gerichtspräsidentin Dorothea Züllig-von Allmen konnte deshalb nur den 46-jährigen Mazedonier befragen, der 2014 in der Schweiz die eigene Gerüstbaufirma, eine GmbH, gegründet hatte und – so war es aus den Aussagen zu entnehmen – hauptsächlich für eine sehr grosse Firma in diesem Bereich gearbeitet hat.