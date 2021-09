Regionalgericht Oberland – Wusste angeblich nichts von den Straftaten Eine Frau, der Gehilfenschaft zu Straftaten vorgeworfen wird, ist vor Gericht in Thun freigesprochen worden. Hans Kopp

Das Thuner Gerichtsgebäude an der Scheibenstrasse. Foto: Patric Spahni

Einer 38-jährigen serbischen Staatsangehörigen werden von der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Oberland, Gehilfenschaft zu verschiedenen strafbaren Handlungen zur Last gelegt. Es handelt sich dabei um gewerbsmässigen Diebstahl, mehrfach begangenen Hausfriedensbruch und mehrfach begangene Sachbeschädigung.

Die fünf Delikte wurden von ihrem damaligen Lebenspartner in der Zeit von Juli bis September 2019 im Berner Oberland, in den Kantonen Zürich und St. Gallen begangen. Bei drei von ihnen blieb es beim Versuch. Die Deliktsumme beläuft sich auf rund 51’600 Franken, der Sachschaden wird auf 12’450 Franken beziffert. Die Straftaten des Mannes wurden in einem separaten Verfahren beurteilt.