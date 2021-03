Grindelwald – Wurden die Alphütten illegal ausgebaut? Beat «Yeti» Hutmacher wird vorgeworfen, er habe ohne Baubewilligung mehrere Alphütten innen renoviert und dann vermietet. Dieser ist sich keinerlei Verfehlungen bewusst. Bruno Petroni , Hans Peter Roth

Frisch verschneit: Das Hüttli «Alp Grindelwald» von Beat Hutmacher oberhalb des Kreuzweges (Grindelwald) am Montagnachmittag. Foto: Bruno Petroni

Wie der «Blick» am Montag berichtet hat, sollen im Berner Oberland während der letzten Jahre zahlreiche Alphütten illegal ausgebaut worden sein – und an Touristen vermietet. In den Fokus geriet dabei vor allem der in Unterseen lebende Beat Hutmacher (59). Der unter dem Namen «Yeti» weitherum bekannte Alpinist und Pilot ist Besitzer von sechs Alphütten. Diese stehen auf den Gemeindegebieten von Grindelwald, Gündlischwand und Wengen. «Touristen können für teures Geld in seinen teilweise luxuriös ausgestatteten Berghütten Ferien machen», so der «Blick».