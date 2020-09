Verfahren auf Malta – Wurde die Journalistin wegen geplanter Enthüllung ermordet? Ein Gericht lehnt die Freilassung eines Unternehmers ab, weil Fluchtgefahr bestehe. Zum Motiv der Ermordung haben Ermittler weiterhin eine Vermutung.

Waren geplante Enthüllungen das Motiv für ihre Ermordung? Blumen vor einem Foto der ermordeten Journalistin Daphne Caruana Galizia in der Hauptstadt Valletta. Foto: Lena Klimkeit (Keystone)

Im Fall der ermordeten Journalistin Daphne Caruana Galizia hat ein Gericht in Malta die Freilassung eines verdächtigen Unternehmers am Dienstag zum bereits vierten Mal abgelehnt. Das Gericht begründete seine Entscheidung, Yorgen Fenech nicht gegen Kaution aus der Untersuchungshaft zu entlassen, mit Fluchtgefahr. Demnach könnte seine Freilassung auch die Ermittlungen gefährden, in denen es auch um geplante Enthüllungen geht.

Die regierungskritische Bloggerin Caruana Galizia hatte über Korruption beim Bau eines Gaskraftwerks recherchiert, an dem Fenech beteiligt war. Im Oktober 2017 wurde die Journalistin mit einer Autobombe getötet. Fenech wird verdächtigt, den Auftragsmord als Mittäter bestellt zu haben. Er war im November 2019 festgenommen worden, als er Malta mit einer Jacht verlassen wollte.

Langjähriger Freund beschuldigt

Fenech bestreitet die Vorwürfe der Mordanklage und behauptet, sein langjähriger Freund Keith Schembri, der dem Ex-Premierminister Joseph Muscat in Valletta als Stabschef diente, stehe hinter dem Attentat. Am Montag sagte ein Polizeiinspektor vor einem Gericht aus, dass Fenech, Muscat und Schembri dem Vernehmen nach «wie Brüder» gewesen seien. Die Polizei vermute, dass Caruana Galizia «wegen etwas ermordet wurde, was sie enthüllen wollte», sagte er.

Drei Männer werden beschuldigt, die Autobombe präpariert zu haben. Das Vorverfahren gegen Fenech wird am 6. Oktober fortgesetzt.

SDA/oli