Tote im Thunersee – Wurde die Frau mit einem Gewicht beschwert? Dass der Kunststoffsockel gemeinsam mit der Leiche gefunden worden ist, steht fest. Das weckt Erinnerungen an einen tragischen Mordfall. Janine Zürcher UPDATE FOLGT

Die Polizei sucht Hinweise zu diesem Sockel. Foto: PD

Das Rätsel um die tote Frau, die am Sonntagnachmittag bei Gunten aus dem Thunersee geborgen wurde, ist nach wie vor nicht gelöst. Am Dienstag veröffentlichte die Kantonspolizei Bern in Zusammenhang mit dem Leichenfund ein Bild eines Sicherheitssockels. Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte Mediensprecherin Lena Zurbuchen am Mittwochmorgen, dass die Verstorbene und der Sicherheitssockel zusammen aufgefunden worden seien. Zur Frage, ob die Leiche am Sockel angebunden war, machte Zurbuchen mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen rund um das Tötungsdelikt keine weiteren Angaben.