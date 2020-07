Historisches Haus in Erlenbach – Wurde das Agensteinhaus mit Aaretaler Holz erbaut? Das Haus, welches die Agensteins vor 200 Jahren erbten, trägt seitdem ihren Namen, obschon sie fast nie darin wohnten. Hans Heimann

Vor 200 Jahren erbten die Agensteins aus Diemtigen dieses Haus in Erlenbach, welches seitdem nach ihnen benannt ist, obschon es deren Nachkommen 1969 verkauften. Foto: Hans Heimann

Sie waren für damalige Zeiten eine sehr wohlhabende und einflussreiche Bauernfamilie und stammen aus Diemtigen: die Agensteins. So steht es in den Chroniken. Infolge einer Erbschaft gelangte das stattliche Haus unterhalb des Dorfplatzes in Erlenbach 1820 zu je einem Teil in den Besitz der Familien Regez-Agenstein und Karlen.