Vor dem Gipfel in Genf – Wunschbild eines harten US-Präsidenten Anders als sein Vorgänger Donald Trump erhält US-Präsident Joe Biden vor seinem Treffen mit Putin nur Vorschusslorbeeren. Martin Suter

«Taking on Putin» – es mit Putin aufnehmen: Das aktuelle «Time»-Cover.

In drei Tagen wird es ernst. Nach den Zusammenkünften mit westlichen Verbündeten geht die Europareise von US-Präsident Joe Biden am Mittwoch in Genf ihrem Höhepunkt und Abschluss entgegen. Auf dem Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wird sich zeigen, ob Biden wie angekündigt Klartext reden und den Autokraten in Moskau zu irgendetwas bewegen kann.

Im Vorfeld berichten die US-Medien überwiegend wohlwollend. Gestärkt von der europäischen Allianz, könne sich Biden dem Ziel «stabiler und voraussehbarer Beziehungen» mit Russland annähern, lautet mehrheitlich das Urteil. Ohne Fragezeichen zu setzen, zitierte das Magazin «Time» einen hohen Mitarbeiter des Weissen Hauses mit der Ankündigung, Biden werde Putin einzuschüchtern versuchen. «Putin soll am Ende sagen: Die Amerikaner gehen auf uns los und haben uns eingekreist.»