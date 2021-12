Sweet Home: Homestory – Wunderland in der 22. Etage Ein Sushifisch als Leuchte, Plüschpandas im Kleiderschrank und ein Entree voller Kristalle: Modedesigner Julian Zigerli teilt seine Zürcher Wohnung mit vielen wundersamen Dingen. Marianne Kohler Nizamuddin

Alle Fotos: Rita Palanikumar für Sweet Home

Hoch oben im 22. Stock hat der Modedesigner Julian Zigerli sein Nest gebaut und es mit allerlei fantastischen Dingen bestückt. Damit hat er uns zu einer Homestory gelockt. Oder besser gesagt hat dies eine gemeinsame Freundin gemacht. Sie meinte, dass Julian mit seinen vielen hübschen und quirligen Sachen und seinem kreativen Wohnstil perfekt in unsere Serie passen würde.

So war es denn auch. Als wir an einem grauen, stürmischen Dezembernachmittag durch die Zürcher Hardau-Siedlung auf das besagte Hochhaus zugingen und nach der Liftfahrt im 22. Stockwerk von Julian empfangen wurden, eröffnete sich uns in seiner Wohnung ein kleines Wunderland.