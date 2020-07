Die schönsten Insekten der Schweiz – Wunderbare und bizarre Geschöpfe Der Schweizer Wildtierfotograf Thomas Marent zeigt in einem Bildband Schmetterlinge, Käfer und andere Insekten in einer Detailliertheit, die Menschen normalerweise verborgen bleibt. Barbara Reye

Mit den dornigen Vorderbeinen hält die räuberische Gottesanbeterin ihre Beute fest. Foto: Thomas Marent Die kleine Dornzikade mit ihrem spektakulären Halsschild gehört zu den Buckelzirpen. Foto: Thomas Marent Ein solches leuchtend rot gefärbtes Weibchen der Grossen Goldschrecke ist eher selten. Meist sind sie beigefarben. Foto: Thomas Marent 1 / 4

Was für ein Monstrum, könnte man meinen. Gepanzert bis zum Gehtnichtmehr. Behaart am ganzen Körper, sogar hinunter bis zu den Fussspitzen. Wie aus einer anderen Zeit kommend, besitzt es auch noch ein hochgewölbtes Halsschild, dessen mittlere Schiene bis weit auf den Rücken reicht. Doch die archaisch wirkende, dunkelbraune Dornzikade ist trotz ihrer beeindruckenden Ausstattung nur ein eher unscheinbarer Winzling mit einer Grösse von etwa einem halben Zentimeter.

«Ich habe sie an einem jungen Pflanzenstängel entdeckt», sagt der Fotograf Thomas Marent. Zusammen mit Pro Natura zeigt er in seinem neuen Buch die Vielfalt der Insekten der Schweiz. Gleichzeitig macht er darauf aufmerksam, dass hierzulande 40 Prozent der bisher untersuchten Insektenarten zu den gefährdeten Arten zählen. Und dass der massive Rückgang der Insekten vor allem durch die intensive Landwirtschaft, den übermässigen Einsatz von Pestiziden sowie die Zerstörung der Lebensräume und die Lichtverschmutzung zurückzuführen sind.

Manchmal hat er Stunden für ein einziges Bild irgendwo gewartet oder über Tage, Wochen oder Monate hinweg immer wieder versucht, ein bestimmtes Insekt vor die Linse zu bekommen. «Es braucht neben dem Know-how über das Verhalten und Leben der Tiere auch viel Glück, um genau im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein», sagt Marent, der grosse Erfahrung als Wildtierfotograf hat und bereits 2014 mit dem Zoologen Fritz Jantschke ein faszinierendes Buch über Primaten herausbrachte und dafür durch die Regenwälder Afrikas, Asiens und Südamerika gereist ist. Dieses Mal blieb er aber in der Schweiz und tauchte mit seinen Makroaufnahmen ganz und gar in die Welt der Insekten ein.

Die Blaugrüne Mosaikjungfer ist eine unserer häufigsten Grosslibellen. Foto: Thomas Marent Ein Weibchen der Kleinen Binsenjungfer ruht auf einem Binsenhalm. Foto: Thomas Marent Klitschnass wartet die Gebänderte Heidelibelle auf die ersten Sonnenstrahlen. Foto: Thomas Marent 1 / 3

So bekam er kurz vor Sonnenuntergang an einem Tümpel bei einer Kiesgrube in der Nähe von Aarau eine Blaugrüne Mosaikjungfer vor die Kamera, deren transparente Flügel durch die letzten Strahlen des Tages geradezu hell erleuchtet waren. Beim Zürcher Katzensee konnte er eine weitere Libellenart im Abendrot aufnehmen: Durch das Licht glitzerten die Flügel der Kleinen Binsenjungfer auf einmal rötlichgelb. Wie ein aus Perlen verziertes Schmuckstück sah dagegen eine komplett mit Tautropfen übersäte Gebänderte Heidelibelle am Sihlsee aus, die sich in der morgendlichen Kälte an einem Grashalm festklammerte.

Vier Baumweisslinge übernachten gemeinsam an einer Blüte. Thomas Marent Bei Störung verkrümmen die Larven der Breitfüssigen Birkenblattwespe ihren Körper. Thomas Marent Die Raupe des Grossen Gabelschwanzes täuscht ein gefährlich grosses Gesicht vor. Thomas Marent 1 / 3

Früh am Morgen machte er auch im Wallis eine interessante Entdeckung: Vier Baumweisslinge hingen dort reglos an einer Blüte. Die Schmetterlinge bildeten eine Art Schlafgemeinschaft. In einer Gruppe hielt er auch die an einem Blattrand knabbernden Larven der Breitfüssigen Birkenblattwespe fest. «Weil sie mich sofort bemerkten, formten sie ihre Körper zu einem charakteristischen S», erzählt er. Ähnlich sei es auch bei der spektakulär aussehenden Nachtfalterraupe des Grossen Gabelschwanzes gewesen, die durch die kleine Störung demonstrativ zwei lange rote Fäden ausgestülpt habe. Dabei sieht ihr vorgetäuschtes Gesicht für ihre natürlichen Feinde eigentlich schon gefährlich genug aus, da sie um ihren kleinen, braunen Kopf einen roten Ring mit schwarzen Scheinaugen hat.

Aus der farbenprächtigen «Plüsch»-Raupe der Ahorn-Rindeneule entwickelt sich später ein unscheinbarer grauer Falter. Foto: Thomas Marent Die Raupe des Zickzackspinners posiert auch hier in ihrer typischen Körperhaltung. Foto: Thomas Marent Das Männchen des Kleinen Granatauges hat tiefrot leuchtende Augen. Foto: Thomas Marent 1 / 3

Abschreckend soll auch die Raupe der Ahorn-Rindeneule mit ihren knallgelben und roten Haaren sowie den weissen Punkten mit schwarzen Rändern wirken, die aus dem Jura stammt. Eindrücklich ist auch die Aufnahme von einer Raupe des Zickzackspinners, die kleine Höcker auf ihren gelben Segmenten hat und mit ihrem eher unförmigen, ovalen Kopf bizarr aussieht.

In einem Wettbewerb der schrillsten roten Facettenaugen wäre das zierliche Libellen-Männchen des Kleinen Granatauges aus dem Limmattal sicherlich ein guter Kandidat. Denn das nur etwa vier Millimeter breite Gesicht mit den beiden runden, komplexen Sehorganen erinnert an kugelförmige Hanteln im Retro-Look. Um die Tiefenschärfe zu erzeugen, mussten hier ein paar Dutzend Bilder mit einer speziellen Technik übereinandergelegt werden. Immer aus genau der gleichen Perspektive, aber ohne jegliche Bewegung des Insekts.

Das Weibchen des Landkärtchens schichtet die Eier zu Türmen aufeinander. Foto: Thomas Marent Die Eier hängen an der Unterseite einer Brennnessel. Foto: Thomas Marent Nach zehn Tagen schlüpfen die Eiräupchen. Foto: Thomas Marent 1 / 3

Gelegentlich muss man auch in der Schweiz gar nicht weit gehen, um Neues zu entdecken. Per Zufall sah Thomas Marent zum Beispiel den Schmetterling «Landkärtchen» mitten in einem Wald des aargauischen Reusstals. Dort konnte er sich unbemerkt heranschleichen und das Insekt beobachten. Der Tagfalter schichtete gerade auf der Blattunterseite einer Brennnessel seine Eier zu mehreren hängenden Türmchen. «Das erlebt man nur einmal», freut sich Marent. Zehn Tage später habe er dann auch das Schlüpfen der Räupchen aus den Eiern noch fotografieren können.