Kirchgemeinde Zweisimmen – «Wunderbare Tuffsteingewände kamen zum Vorschein» Die dritte und vierte Etappe der Sanierung der 1000-jährigen Zweisimmen Kirche ist abgeschlossen. An der Kirchgemeindeversammlung wurden zwei Organisten verabschiedet. Heidy Mumenthaler

Der Polygonalchor von 1491. Bei der Sanierung kamen die wunderbaren Tuffsteingewände zum Vorschein. Foto: PD/Matthias Trachsel

25 Stimmberechtige horchten an der Kirchgemeindeversammlung in der reformierten Kirche Zweisimmen den Ausführungen ihres zuständigen «Hausarchitekten» Matthias Trachsel. Er orientierte über den Verlauf der Kirchensanierung. Die dritte und vierte Etappe ist abgeschlossen.

Kurz zur Vorgeschichte: In den Jahren 2013/15 wurde die Heizung saniert. Fehlerhafte Farben an den Aussenwänden der Kirche haben zu Schäden an Fresken geführt. 2018 /2019 folgte daher die Sanierung der Nordwestfassade, mit einem «Zeitfenster», welches einen Einblick in die ursprünglichen Mörtel aus dem 10. Jahrhundert freigibt.