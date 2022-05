Stallbrand in Utzenstorf – Wütet ein Feuerteufel? Nun hat die Brandserie die Kantonsgrenze überschritten. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Fällen im Wasseramt und jenem im Emmental?

Der Pferdestall in Utzenstorf brannte in der Nacht auf Mittwoch komplett nieder. Foto: Dres Hubacher

Seit Anfang April hat es im solothurnischen Wasseramt immer wieder gebrannt, 11-mal an der Zahl. Lagerhallen, Ställe, ein Bauernhaus und weitere Bauten fielen den Flammen zum Opfer. Zumindest bei einem Teil der Fälle gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Nun ist die Brandserie womöglich über die Kantonsgrenze gesprungen. Am Dienstagabend fing in Utzenstorf ein Pferdestall Feuer. Verletzt wurde niemand, auch die Pferde und Ponys wurden rechtzeitig aus dem Stall gerettet. Auffällig ist: Während es im Wasseramt immer am Wochenende brannte – dabei einmal an einem Freitag –, brach das Feuer nun unter der Woche aus.