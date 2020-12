So reagieren die Leser – «Würden Beizen schliessen, könnten die anderen rentabler arbeiten» Der geplante Gastro-Streik am Samstag wird kontrovers diskutiert. Wir haben acht Kommentare von Leserinnen und Lesern herausgepickt.

Wie geht es für die Berner Gastrobetriebe weiter? Keystone/Peter Klaunzer

Viele Gastrobetriebe sind am Limit. Am Samstag wollen Berner Beizer auf die Strasse gehen – mit Pfannen und anderen Küchenutensilien, die ordentlich Lärm machen (den Artikel dazu finden Sie hier). Sie fordern: «Entweder sollen alle Restaurants geschlossen und fair entschädigt werden. Oder sinnvolle Massnahmen definiert werden, die anständiges Arbeiten zulassen.» Das sagen die Leserinnen und Leser zur Aufruhr im Gastrobereich:

Es braucht in der Gastronomie eine Flurbereinigung. Corona hat das nun einfach beschleunigt. Kleinbetriebe, zum Beispiel an der Rathausgasse, sind zwar härzig aber nie und nimmer rentabel. Es wird zwar mit viel Herzblut gearbeitet, der Ertrag ist jedoch nicht vorhanden. Würden 30 Prozent der Betriebe schliessen, könnten die anderen rentabler arbeiten. Dies ist (leider) die Realität. Onlinekommentar von Leo Lanz

@Leo Lanz: Und woher wissen Sie denn, dass diese Betriebe keine Gewinne erzielen, wenn sie normal arbeiten können? Seit März 2020 war ja an einen normalen Betrieb nicht zu denken. Onlinekommentar von Mark Keller

Mich ärgert diese Demo und zwar, weil Theater schliessen mussten, während man weiter in Beizen darf. Leider hat die Kulturbranche keine Lobby in der Politik. Deshalb finde ich diese Aktion sehr unsolidarisch, bei allem Verständnis. Onlinekommentar von Markus Fuchs

Anfangs Oktober befand sich das Schiff Schweiz auf Kollisonskurs mit einem Eisberg und alle sassen unter Deck und haben Grundsatzdiskussionen über die Steuerbarkeit von Schiffen und die Existenz von Eisbergen geführt. Mittlerweile haben wir den Eisberg gerammt, und immer noch sitzen alle unter Deck und beraten, ob eine Kommission eingesetzt werden soll, die prüft, ob man in die Rettungsboote soll. Onlinekommentar von Peter Slada

Ich wäre mir da nicht so sicher, ob das in die Richtung geht. Die Menschen meiden in den heutigen Zeiten eher die Beizen – fällt es da wirklich ins Gewicht, am Samstag alle Berner Beizen zu schliessen? Machen auch wirklich alle mit, so dass der Gast kein Wahl hat eine Ausweichmöglichkeit zu beanspruchen? Der Umsatz ist in jedem Fall weg. Seien wir mal ehrlich, ob die Beizen zu oder auf sind, macht derzeit nur einen kleinen Unterschied, die Fixkosten können nicht wirklich überall eingeholt werden. Aber würde der Kanton oder auch der Bund endlich Verantwortung übernehmen, so könnte hier eine Lösung für die Beizer und die Gäste gefunden werden. Aber es wird sich vor der Verantwortung schon immer gerne weggeduckt. Onlinekommentar von Steven Bau

Wenn wir uns bei unseren abendlichen Spaziergängen die Beizen so durchs Fenster anschauen – das kommt für uns nicht in Frage: viel zu voll, zu eng, zu kuschelig. Im Sommer und Herbst draussen ging das und wir sind weiterhin ins Restaurant, aber jetzt fühlen wir uns weder wohl noch sicher und bleiben zuhause. Onlinekommentar von Jacqueline Imhof

Man muss sich nur die Westschweiz anschauen: Kaum waren die Beizen zu, fielen die Zahlen. Onlinekommentar von Konrad Schmied

In Deutschland sind die Restaurants seit fünf oder sechs Wochen geschlossen und es werden eine Rekordzahl an Corona-Erkrankungen gemeldet. Mehr gibts nicht zu sagen. Onlinekommentar von Peter Boos