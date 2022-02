Zwei Einzelausstellungen im Kunstmuseum Thun – Wuchtig dekonstruiert er farbenprächtige Landschaften Zwei Ästheten, die durchaus auch tiefgründig sein können: Das Kunstmuseum Thun widmet den Künstlern René Myrha und Christian Helmle je eine Ausstellung. Franziska Streun

Der Saal im Kunstmuseum Thun aus der Belle Époque ist erfüllt von René Myrhas farbiger Bilderwelt und den dreidimensionalen Skulpturen. Foto: Patric Spahni

Das Gedankenspiel einer Frau an der Decke eines imaginären Raumes wirft einen Lichtschatten auf den Boden, und darin schwebt eine Frau. Ein Maskengesicht balanciert in seiner Hand eine marionettenähnliche Figur. In dreidimensionalen Skulpturen sind Szenen inszeniert, die an Bühnenbilder erinnern.