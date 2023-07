Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – WTF! Was soll diese Abkürzung bedeuten?! In der neusten Ausgabe unseres Sprachquiz geht es um Abkürzungen. Wie viele erkennen Sie? Philippe Zweifel

Abkürzungen sind praktisch, weil zeitsparend. Elegant muten sie nicht an, eher bürokratisch, bisweilen zeitgeistig oder cool – man denke an «Yolo» (you only live once), ein Ausdruck aus der Jugendsprache. Oder «WTF», «What the fuck» («was zur Hölle»).

Es gibt im Deutschen übrigens zwei verschiedene Arten von Kurzformen: Abkürzungen und Kurzwörter. Um echte Abkürzungen handelt es sich, wenn die Kurzform lediglich im Schriftsprachlichen gebraucht, also nicht ausgesprochen wird. Wie «Bhf.» oder «Tel.» Kurzwörter hingegen werden auch in der gekürzten Version ausgesprochen: PKW, USA, BMX. In diesem Quiz verwenden wir der Einfachheit halber für beide Varianten den Überbegriff «Abkürzung».

«Das grosse ABC» ist unser wöchentliches Sprachquiz.

PS: Das Motto dieser Quizausgabe ist aus dem Schweizer Militärkader geborgt: KKK (Kommandieren, Kontrollieren, Korrigieren), manchmal auch mit ZZZ abgekürzt (Zeigen, Zuschauen, Zusammenscheissen). Also, geben Sie sich Mühe! Thx!

