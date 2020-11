Region Thun: Spezielle Aktion – WRT bringt den Weihnachtsmarkt nach Hause Wegen Corona wurden fast alle Weihnachtsmärkte abgesagt. Der Wirtschaftsraum Thun lanciert deshalb den ersten virtuellen Weihnachtsmarkt der Region.

Stöbern auf dem Weihnachtsmarkt: Was in der Realität dieses Jahr fast nirgends möglich ist, wird nun teilweise ins Internet verlagert. Foto: Patric Spahni

Ab sofort steht unter der Webadresse www.wrt-weihnachtsmarkt.ch der erste virtuelle Weihnachtsmarkt der Region Thun online bereit. Die Geschäftsstelle des Wirtschaftsraums Thun (WRT) reagiert damit auf die vielen Absagen von Weihnachtsmärkten in der Region, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Nebst dem vorweihnachtlichen Erlebnis für Besucherinnen und Besucher entfällt für die Marktfahrenden in diesem Jahr ein wichtiger Absatzkanal in der Adventszeit», schreibt der WRT, der für das Standortmanagement und die Wirtschaftsförderung in der Region zuständig ist, weiter. Um dem entgegenzuwirken, sei die Idee lanciert worden, Produkte eines Weihnachtsmarktes online anzubieten.

Fünf Märkte gemeinsam

Nebst der Stadt Thun unterstützen die Verantwortlichen der Märkte in Seftigen, Spiez, Steffisburg und Uetendorf die Initiative. «Bis auf den Weihnachtsmarkt in der Stadt Thun, der in reduzierter Form durchgeführt wird, wurden alle diese Veranstaltungen abgesagt», führen die WRT-Verantwortlichen aus.

«Besucherinnen und Besucher haben trotzdem die Möglichkeit, in den Angeboten herumzustöbern und zu kaufen.» Manuel Fischer, Organisator des Chlouse-Märit in Spiez

Mit dieser Aktion hätten die Marktfahrer die Chance, «zumindest einen Teil des Umsatzausfalles zu kompensieren», sagt Manuel Fischer, Organisator des jeweils im Dezember stattfindenden Chlouse-Märit in Spiez. Er ergänzt: «Besucherinnen und Besucher haben trotzdem die Möglichkeit, in den Angeboten herumzustöbern und zu kaufen. Und dies erst noch in der warmen Stube zu Hause.»

Zwei Varianten von Markthäuschen

Über die Website des Wirtschaftsraumes Thun können Marktfahrende zu einem laut WRT «moderaten» Preis ein virtuelles Markthäuschen bestellen. Dabei kann zwischen zwei Varianten ausgewählt werden. Je nachdem ist die Kaufabwicklung mit oder ohne Kreditkartenzahlung in den Bestellprozess integriert. «Es besteht die Möglichkeit, selbständig eine beliebige Anzahl Produkte zu erfassen, diese anzupassen oder auch wieder zu löschen», schreibt der WRT.

Der erste virtuelle Weihnachtsmarkt der Region Thun ist bis Ende Jahr geöffnet. Danach werden die Markthäuschen in normale Webshops umgewandelt und können bis zu insgesamt einem Jahr kostenlos weiterbetrieben werden.

pd/mik