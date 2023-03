Umstrittene Burgernziel-Fassade – Wozu Wettbewerbe, wenn anders gebaut wird als prämiert? Bei der Überbauung Burgernziel hat die Qualitätskontrolle am Schluss versagt. Experten fordern gestalterische Leitplanken – auch beim Viererfeld. Bernhard Ott Naomi Jones

Fadengrade Architektur: Die Überbauung Tramdepot im Burgernziel passt schlecht ins Quartier. Die Parterrenutzung ist nicht so belebt wie beabsichtigt. Foto: Adrian Moser

Das Architekturbüro hat das Bild auf seiner Website ausgewechselt: Es zeigt nun die Überbauung Burgernziel in Bern bei Nacht statt bei Tag. Die beige Keramikfassade, die dem Bau den Übernamen «Fleischkäse» eingetragen hat, ist dunkel. Aus den Fenstern der unteren Stockwerke dringt Licht und verströmt in Kombination mit den schneebedeckten Dächern beinahe eine weihnächtliche Stimmung. Dass die Architektinnen und Architekten die Perspektive zu «Burgernziel by night» verändert haben, kann kein Zufall sein. Zu harsch war die Kritik an der mauerartigen Fassadenfront zur Thunstrasse hin, die sich wie die Faust aufs Auge ins Jahrhundertwende-Quartier einfügt.